Fırtına'da gündem Ersun Yanal

Trabzonspor yönetimi 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Başkan Muharrem Usta yönetiminde olağanüstü toplantı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da, ilk yarı hesapları tutmadı. Ligin ilk yarısını 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 18 puanla 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, hedeflerinin uzağında kaldı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda sabah saatlerine kadar süren bir toplantı yaptı.



Ersun Yanal tartışıldı

Trabzonspor yönetimi yeniden yapılanmayla başladığı yeni sezonda takımı emanet ettiği Teknik Direktör Ersun Yanal'ın durumuyla birlikte artılarını ve eksiklerini tartıştı. İçinde bulundukları sıkıntılı süreci göz önünde bulunduran bordo-mavili yönetim teknik ekiple ilgili bir karara varmazken, Başkan Muharrem Usta'nın Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.



Özellikle Muharrem Usta, bu sıkıntılı süreçte yönetim olarak neleri doğru, neleri yanlış yaptıklarını da masaya yatırdı. Fenerbahçe maçında taraftarların isyanını da göz önünde bulunduran Usta, yönetim kurulu olarak bugüne kadar aldıkları kararları ve hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunarak ikinci yarıda izleyecekleri yol haritası hakkında yöneticilerin fikirlerini aldı.



Transferler konuşuldu

Trabzonspor yönetiminin sabah saatlerine kadar süren toplantısında ara transfer döneminde transfer edilmesi düşünülen oyuncuların durumlarını da masaya yatırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda belirlenen isimlerle ilgili olarak girişimlerini sürdüren bordo-mavili yönetim transferde karşılaştıkları zorlukları da değerlendirdi. Özellikle Trabzonspor'un ligdeki durumunu ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci ön planda tutan oyuncuların bordo-mavili kulübe transferleri konusunda tedirgin oldukları öğrenildi. Stoper, orta saha ve forvet hattına oyuncu arayışlarına devam eden Trabzonspor'un kamp dönemine belirlediği isimleri getirmeyi planladığı belirtildi.



Bütçe ikinci planda

Sezon başında transferde UEFA fair-play kurallarını ön planda tutan ve bu konuda önemli bir mesafe alan Trabzonspor yönetimi, kış transfer döneminde ise bütçeyi ikinci plana itmiş durumda. Takımın içinde bulunduğu zorlu ve sıkıntılı süreçten bir an önce çıkarmanın hesaplarını yapan yönetim kurulu, ara transfer döneminde takımın ihtiyacı olan kaliteli isimleri kadroya katmayı planlıyor.