Castillo’dan öz eleştiri
“Benden beklentileri biliyorum ve şu ana dek kendimi gösteremedim”
F.Bahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından konuşan Trabzonsporlu Castillo, "Çok üzgünüz. Çok iyi hazırlanmıştık. 11'e 11 oynarken, domine eden bizdik. Maçın kırılma anına gelirsek, herkes farkındadır. Söyleyecek bir şey yok" dedi. Uyum sorunu ile ilgili konuşan Castillo, "Herkesin benden beklentisi var. Şu ana kadar yüzde yüzümü sahaya gösterdiğime inanmıyorum. Sahaya alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
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ali kemal bu nasıl iş
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