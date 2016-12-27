Castillo’dan öz eleştiri

“Benden beklentileri biliyorum ve şu ana dek kendimi gösteremedim”

F.Bahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından konuşan Trabzonsporlu Castillo, "Çok üzgünüz. Çok iyi hazırlanmıştık. 11'e 11 oynarken, domine eden bizdik. Maçın kırılma anına gelirsek, herkes farkındadır. Söyleyecek bir şey yok" dedi. Uyum sorunu ile ilgili konuşan Castillo, "Herkesin benden beklentisi var. Şu ana kadar yüzde yüzümü sahaya gösterdiğime inanmıyorum. Sahaya alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.