 Szalai araştırması – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Szalai araştırması

    Szalai araştırması
    Ersun Yanal'ın eski gözdesi Adam Szalai'nin de forvet listesine dahil edildiği öğrenildi. Hoffenheim'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabilen ve 1 gol atan Macar golcünün, takımdan ayrılmak istediği bildirildi. 29 yaşında olan Szalai için yönetim fiyat araştırması başlattı. 1.93'lük Szalai hava toplarında çok etkili.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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