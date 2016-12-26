 Ramil görüşecek – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ramil görüşecek

    Ramil görüşecek
    SEZON başında Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev, kendisini kiralık isteyen Samsunspor ile masaya oturacak. Azeri forvetin anlaşması halinde yönetim Karadeniz ekibinin teklifine sıcak bakıyor. Trabzon'da üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Ramil'in kupada 1 golü var.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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