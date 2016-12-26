Ramil görüşecek
SEZON başında Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev, kendisini kiralık isteyen Samsunspor ile masaya oturacak. Azeri forvetin anlaşması halinde yönetim Karadeniz ekibinin teklifine sıcak bakıyor. Trabzon'da üç maçta forma giyen 20 yaşındaki Ramil'in kupada 1 golü var.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
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