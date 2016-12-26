Niasse&Ömer Ali için ısrar

Fırtına, Oumar Niasse için kaynak arıyor. Ömer Ali Şahiner içinse Konyaspor’a 1.5 milyon euro ve Muhammet Demir teklif edildi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Forvet mevkii için Everton forması giyen Oumar Niasse'ye odaklanıldı. Yönetim, 6 milyon euro'luk bonservis bedeli için kaynak arıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülünde de ısrarını sürdüren bordo-mavililer, Senegalli yıldız için tüm şartları zorlama kararı aldı. Listedeki isimlerden Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner için de yeni teklif yapıldı. Geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki futbolcuyu isteyen ancak pazarlıktan sonuç alamayan yönetimin, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile görüşerek Ömer Ali'yi resmen istediği öğrenildi.



4 MİLYON EURO!

Şan'ın sözleşmesi devam eden başarılı kanat oyuncusu için 4 milyon euro istediği belirlenirken, Trabzonspor'un ise 1.5 milyon euro artı Muhammet Demir'i teklif ettiği gelen haberler arasında... Tarafların devre arasında bir kez daha masaya oturup, transferi netleştirmeye çalışacağı ifade edildi.