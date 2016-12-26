Mehmet ile sıkı pazarlık
Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici ile pazarlıklar sürüyor. Yıldız isme son olarak yönetimden 1.7 milyon euro teklif edildiği belirtilirken, Mehmet'in bu rakama da henüz 'evet' demediği öğrenildi. Bordo-mavililerin, tecrübeli futbolcu ile devre arasında bir görüşme daha yapması bekleniyor. Ekici için İstanbul ekiplerinin devrede olduğu da söyleniyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
Mehmet ile sıkı pazarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.