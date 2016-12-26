 Mas yarın Trabzon’da! – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Mas yarın Trabzon’da!

    Mas yarın Trabzon’da!
    Arjantin medyası, Trabzonspor'un her konuda anlaştığı 'ın en geç yarın imza için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Ole.com'da yer alan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun San Lorenzo'nun ligdeki son karşılaşmasında forma giymediği hatırlatıldı. Ersun Yanal, Mas ile sol bekte uzun süredir devam eden sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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