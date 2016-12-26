Mas yarın Trabzon’da!
Arjantin medyası, Trabzonspor'un her konuda anlaştığı Emmanuel Mas'ın en geç yarın imza için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Ole.com'da yer alan haberde, 27 yaşındaki futbolcunun San Lorenzo'nun ligdeki son karşılaşmasında forma giymediği hatırlatıldı. Ersun Yanal, Mas ile sol bekte uzun süredir devam eden sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 11
Yorum
ali olcan olayını unutmayın.gs de ne yaptı.kaybolup gitti.mehmet de gidese ki görünen o,aynı duruma düşecek.
- Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Bonservis bedeli ile satılsın niye kiralık gönderiyoruz.
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 66
Yorum
vercus Abubakar'ın önceki hafta kaleciye yaptığı pozisyona böyle başlık atmamıştınız?
Mas yarın Trabzon’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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