 Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal

    Trabzonspor'un en büyük kozu Ersun Yanal

    Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozlarından birisi Teknik Direktör Ersun Yanal olacak. Deneyimli teknik adamın, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe'ye karşı istatistikleri dikkat çekiyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri Teknik Direktör Ersun Yanal olacak. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal iki takımı da yakından tanıyor. Yanal, bordo-mavili ekibin başında Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yanal, Fenerbahçe'ye karşı Avni Aker'de oynadığı tek maçta ise Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek eli boş göndermişti.

    Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'un başında, Fenerbahçe performansı şu şekilde:

    22 Aralık 2007 Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2
    10 Mayıs 2008 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
    25 Ocak 2009 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
    7 Şubat 2015 Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:58
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