Onazi’den çağrı: Gelin
“Fenerbahçe derbisi için hepinizin Avni Aker’e gelmesini istiyorum”
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşımda bulundu. Daha önce Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı bir maçın videosunu paylaşan Onazi, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Zihinsel olarak hazırlanmakta olduğumuz Fenerbahçe derbisi için hepinizin maça gelmesini ve destekte bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
Onazi’den çağrı: Gelin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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