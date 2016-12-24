Zaman gerek
Ersun Yanal, Kızılcabölük maçında 3 asist yapıp 2 gol atan Yusuf Yazıcı ve 1 gol atan Abdülkardir'in zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yanal, "Genç oyuncuların takım içinde büyümesi gerekiyor. Toplumun bunu kabul etmesi gerek. Eksik yönlerini gidermeleri gerek" diye konuştu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Zaman gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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