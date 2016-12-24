 Zaman gerek – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Zaman gerek

    Zaman gerek
    Ersun Yanal, Kızılcabölük maçında 3 asist yapıp 2 gol atan Yusuf Yazıcı ve 1 gol atan Abdülkardir'in zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yanal, "Genç oyuncuların takım içinde büyümesi gerekiyor. Toplumun bunu kabul etmesi gerek. Eksik yönlerini gidermeleri gerek" diye konuştu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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