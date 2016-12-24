 Trabzonspor yeni otobüsüne kavuştu – Fotomaç – 24 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor yeni otobüsüne kavuştu

    Trabzonspor yeni otobüsüne kavuştu

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 26 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi yeni otobüsüne kavuştu.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, otobüsü hediye eden Trabzonspor kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy'un kızı Hülya Ulusoy, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcular ve davetliler katıldı.

    Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'ya otobüsün temsili anahtarının da verildiği tören, toplu halde basın mensuplarına görüntü verilmesi ve ardından otobüsün gezilmesiyle son buldu. Bordo-mavili takım tören sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne yeni otobüsle döndü.

    Öte yandan Bordo-mavililer'in yolculuklarda kullanacağı otobüste birçok özel donanım bulunuyor. Özel giydirme ile kaplanan otobüs, Trabzonspor'a özel bordo-mavi renklerle donatıldı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor yeni otobüsüne kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.