Taraftardan ilginç tepki
Trabzon'da bir taraftar, ligde beklenen saha sonuçlarını elde edemeyen Trabzonspor'a yönelik ilginç bir tavır ortaya koydu. Otomobilinin arka camına Trabzonspor'un 11 kişilik oyuncu kadrosunu ters bir şekilde işleten taraftar, üzerine de "Aklınız başına gelene kadar böyle" yazdırdı. Bu ilginç fotoğraf, sosyal medyada çok büyük ilgi gördü.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 7
Yorum
FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
Yorum
Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
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