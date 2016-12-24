Serdar geliyor
Transfer gündeminin ilk sırasında yer alan 29 yaşındaki stoper Serdar Taşçı ve yine 29 yaşındaki orta saha İvelin Popov transferlerini sonuçlandırmak için Rusya'ya giden Başkan Muharrem Usta, iki oyuncuyu da ikna etme konusunda kararlı.
Yunus Emre SEL
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:19
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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