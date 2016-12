Konate hamlesi

Niasse, Eto’o gibi golcüler için girişimler yapan bordo-mavililer, bir taraftan da alternatif liste hazırladı. Fırtına, Sion forması giyen Moussa Konate için 1.5 milyon euro önerdi. İsviçreliler teklife sıcak bakıyor.

Bordo-mavili yönetim forvet transferine ağırlık verirken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de İsviçre'nin Sion takımında oynayan Senegalli genç forvet Moussa Konate. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Senegal A Milli Takımı'nın formasını 20 kez giyen ve 7 de gol atan Konate, aynı ülkenin U23 milli takımında 4 maçta 5 gol kaydederken, U20'de de 4 maç görev aldı. Sion takımında etkili performansıyla öne çıkan 1.83 boyundaki Moussa Konate için pazarlıkların devam ettiği ve her an sonuç alınabileceği vurgulanıyor. Genç santrforun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını bir avantaj olarak gören bordo-mavililer, Sion kulübüne ilk etapta 1.5 milyon euro bonservis bedeli önerdiler.



BEDAVAYA GELİR

Şu anda piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Konate'nin sezon sonunda herhangi bir bedel alınmadan elden kaçacak olacağını düşünen İsviçre kulübünün kapıyı 3 milyon euro'dan açtığı ama bu rakamı düşürmeye sıcak baktığı belirtildi. Sion formasıyla çıktığı 91 maçta 42 gol ve 17 asistle oynayan Konate, profesyonellik hayatında 167 resmi karşılaşmada forma giydi ve 53 gol atıp, 22 asist yaptı. Genç yaşına rağmen üst düzey tecrübesi olan oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde gol sorununu çözeceğini düşünen Trabzonspor kurmayları şartları zorlayacak.



ETO'O UMUDU SÜRÜYOR

Everton forması giyen forvet Oumar Niasse'yi kiralamak için girişimlerine devam eden Trabzonspor yönetimi, Antalyasporlu Eto'o'dan da vazgeçmiyor. Menajerler düzeyinde görüşmelerin yapıldığı iddia ediliyor. Trabzonspor'dan bu transfer iddiasıyla ilgili bir açıklama yok ama Antalyaspor ise 2 büyük kulübün oyuncuyla ilgilendiğini belirtiyor. Öncelik Kamerunlu futbolcunun kiralanması.