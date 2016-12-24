Hedef 6 yıllık hasreti bitirmek
Pazartesi saat 20.00'de Avni Aker'de F.Bahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maç tamamlanamamıştı. 89. dakikada ilave yardımcı hakem Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı nedeniyle tatil edilen maç daha sonra F.Bahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti. Fırtına, F.Bahçe'yi Avni Aker'de en son 23 Ağustos 2010'da 3-2 mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. 2 gol atıp 14 gol yedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Hedef 6 yıllık hasreti bitirmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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