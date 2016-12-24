Güray’dan gol siftahı

Trabzonspor'a 2015-16 sezonunun devre arasında Akhisar'dan transfer edilen Güray Vural, bordo-mavili forma ile ilk golünü Kızılcabölükspor ile oynanan maçta kaydetti. Trabzonspor forması ile çıktığı 15'inci maçında gol siftahı yapan Güray, geçen sezon Fırtına'da 7 maçta 486 süre alırken, bu sezon ise 9 maçta toplam 681 dakika sahada kaldı.