 Gençlere övgü yağdı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gençlere övgü yağdı

    Gençlere övgü yağdı
    Yerel gazeteler, Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup edilen maçta Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü övdü. Günebakış "Gençlik ateşi fırtına kopardı, Trabzon kupaya sarıldı", Sonnokta "Fırtına genç Yusuf'la esti", İlkhaber "Futbol Yazıcı'sı", Taka " ve Abdülkadir Ömür şov yaptı, Fırtına kupada ilk galibiyetini aldı" başlıklarını attı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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