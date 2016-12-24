Gençlere övgü yağdı
Yerel gazeteler, Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup edilen maçta Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü övdü. Günebakış "Gençlik ateşi fırtına kopardı, Trabzon kupaya sarıldı", Sonnokta "Fırtına genç Yusuf'la esti", İlkhaber "Futbol Yazıcı'sı", Taka "Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür şov yaptı, Fırtına kupada ilk galibiyetini aldı" başlıklarını attı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Tek yol şampiyonluk''
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FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
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ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
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Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
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