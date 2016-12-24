En doğru anı hocam biliyor
Trabzonspor'un Kızılcabölükspor maçında 3 asist yapan ve 2 de gol atan Yusuf Yazıcı, bundan sonraki süreçte forma savaşına devam edeceğini belirterek, "Hocamız sürekli bizimle ilgileniyor ve zaman ayırıyor. O yüzden o ne zaman isterse biz oynamak için hazır olacağız" diye konuştu. Yusuf, Trabzonspor'da futbol oynamanın kendileri için büyük bir hayal olduğunu belirterek, "Allah'a şükürler olsun formayı giydim. Hocamız bizim için en doğru zamanı biliyor. Bütün kararlar onun" ifadesini kullandı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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