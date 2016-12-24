Derbi hazırlıkları başladı

Bordo-mavili takım, Kızılcabölükspor maçının ardından ara vermeden pazartesi günü sahasında oynayacağı F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda Kızılcabölükspor maçında 90 dakika oynayanlar koşu yaparken; diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.