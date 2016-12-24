''Ayağı kırılsa oynar''
Ersun Yanal: Trabzon kökenli futbolcularımıza sahip çıkmalıyız. Birazcık destek verdiğimizde ayağını kıracaklarını bilse topa müdahale edecek oyuncular bunlar.
Teknik direktör Ersun Yanal, transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Yanal, "Trabzonspor'un gücüne güç katacak oyuncuları almak için çalışıyoruz. Pardon demek istemiyoruz. Önemli mesafeler kat ettik. Pardon dediğimizde arkamızda bazı şeyler bırakmak istemiyoruz. Bir oyuncu geldiğinde ertesi gün oldu demek doğru değil. Biraz anlayış ve sabır bekliyoruz" diye konuştu.
KAFASINI KOYUYORLAR
Yanal, çok eleştirilen Trabzon kökenli oyunculara da sahip çıkarak, "Mustafa Yumlu, Zeki, Mustafa Akbaş Trabzonlu. Kendi topraklarından çıkan oyuncularına biraz daha sahip çıkmak gerekiyor. Elini değil kafasını taşın altına koyanlar var. Birazcık destek verdiğimizde ayağını kıracaklarını bilse topa müdahale edecek oyuncular bunlar" dedi
KAFASINI KOYUYORLAR
Yanal, çok eleştirilen Trabzon kökenli oyunculara da sahip çıkarak, "Mustafa Yumlu, Zeki, Mustafa Akbaş Trabzonlu. Kendi topraklarından çıkan oyuncularına biraz daha sahip çıkmak gerekiyor. Elini değil kafasını taşın altına koyanlar var. Birazcık destek verdiğimizde ayağını kıracaklarını bilse topa müdahale edecek oyuncular bunlar" dedi
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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