''Ayağı kırılsa oynar''

Ersun Yanal: Trabzon kökenli futbolcularımıza sahip çıkmalıyız. Birazcık destek verdiğimizde ayağını kıracaklarını bilse topa müdahale edecek oyuncular bunlar.

Teknik direktör Ersun Yanal, transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Yanal, "Trabzonspor'un gücüne güç katacak oyuncuları almak için çalışıyoruz. Pardon demek istemiyoruz. Önemli mesafeler kat ettik. Pardon dediğimizde arkamızda bazı şeyler bırakmak istemiyoruz. Bir oyuncu geldiğinde ertesi gün oldu demek doğru değil. Biraz anlayış ve sabır bekliyoruz" diye konuştu.



KAFASINI KOYUYORLAR

Yanal, çok eleştirilen Trabzon kökenli oyunculara da sahip çıkarak, "Mustafa Yumlu, Zeki, Mustafa Akbaş Trabzonlu. Kendi topraklarından çıkan oyuncularına biraz daha sahip çıkmak gerekiyor. Elini değil kafasını taşın altına koyanlar var. Birazcık destek verdiğimizde ayağını kıracaklarını bilse topa müdahale edecek oyuncular bunlar" dedi