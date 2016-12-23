 Ulusoy’dan son model otobüs – Fotomaç – 23 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ulusoy’dan son model otobüs

    Ulusoy’dan son model otobüs
    'un kurucu başkanı olan Osman Ulusoy Şirketler Grubu tarafından kulübe özel hazırlanmış son model otobüs hediye edilecek. Yarın saat 14.00'te Şenol Güneş Stadı'nın önünde yapılacak teslim törenine şirketin yönetim kurulu başkanı Hülya Ulusoy, Trabzonspor yöneticileri ve futbolcular katılacaklar.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ulusoy’dan son model otobüs haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle