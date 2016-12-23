 İbanez ayrılacak – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    İbanez ayrılacak

    İbanez ayrılacak
    Sezon başında Kızılyıldız'dan alınan sol bek İbanez, kendisine yeteri kadar şans tanınmadığı gerekçesiyle takım arıyor. Bordo-mavili yönetimin de oyuncunun performansı nedeniyle ayrılmasına sıcak baktığı belirtilirken, İbanez'in eski kulübüne dönme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Yönetim, sol bek için Arjantin'in San Lorenzo kulübünden Emmanuel Mas'ı transfer etmek istiyor.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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