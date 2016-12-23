Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:39
- Mankenlik yaptılar
Toplam 1
Yorum
Aslan KADIN VALEYBOL-BASKETBOL ALT YAPIDAN YETISEN SPORCULARIN COK OLUSU FUTBOL VE ERKEK BASKETBOLEDEDE GÖRMEK ISTIYORUZ DOGRU PROJELER BASARIYI KALICI KILAR
- Rakitskiy zorluyor
Toplam 6
Yorum
bjkli en begendigim stoperlerden biri insallah gelir bize stoper sorunu yasamayiz
- Gomez’e kupa çağrısı
Toplam 12
Yorum
bjkli aynen öyle
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