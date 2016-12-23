 Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında dün akşam sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yenen bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ilk antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

    Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:39
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