Fenerbahçe derbisi 10 TL

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, VIP tribün biletlerinin 100, kapalı tribün biletlerinin 50-70, maraton tribünü biletlerinin 25, kale arkası tribünü biletlerinin ise 10 liradan satışa sunulduğu bildirildi. Trabzonspor ile Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Avni Aker karşılaşacak.