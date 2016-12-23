 Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı

    Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
    Pazartesi oynanacak Trabzon- F.Bahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ancak bu atama bordo-mavilileri tedirgin etti. 1981 doğumlu Palabıyık, geçen sezon 15. haftada Rize maçında Fırtına'nın 3 net penaltısını vermemiş ve 3-0'lık yenilgiye neden olmuştu. Yönetim, maç sonrası Palabıyık sert şekilde eleştirmişti.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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