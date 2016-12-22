 Takım güçlenecek – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Takım güçlenecek

    Takım güçlenecek
    Genel sekreter Gençağa Meriç, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Hocamız transferde tek yetkili, o bize isim verir biz de çalışmalarımızı yaparız" dedi. Beklenen takviyelerin yapılacağını kaydeden Meriç, "Kimse merak etmesin. İkinci yarıya daha güçlü gireceğiz" diye konuştu.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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