Takım güçlenecek

Genel sekreter Gençağa Meriç, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Hocamız transferde tek yetkili, o bize isim verir biz de çalışmalarımızı yaparız" dedi. Beklenen takviyelerin yapılacağını kaydeden Meriç, "Kimse merak etmesin. İkinci yarıya daha güçlü gireceğiz" diye konuştu.