 Serdar Taşçı seferi – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    seferi

    Serdar Taşçı seferi

    Transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek olan 'da konusunda sıcak gelişmeler var.

    Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidiyor. Gelen davet üzerine Rusya'ya uçma kararı alan Usta'nın Moskova'da 29 yaşındaki stoper için bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Kulübü Spartak Moskova ile sözleşmesi 2017'de bitecek olan Serdar'ın 'a gelmek istediği biliniyor. Rus ekibi ile şu ana kadar 53 maça çıkan ve 3 gol atan 1.86 boyundaki savunmacı, büyük bir aksiklik çıkmazsa devre arasında bordo-mavili formayı giyecek. 29 yaşındaki stoper Serdar'ın babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Başkan Muharrem Usta'dan oğlunu almasını istemişti. Serdar'da sorun çıkmamış ama Rusya temsilcisi fiyatta indirim yapmayınca bu transfer gerçekleşmemişti.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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