Seferberlik ilanı

Bir hafta içinde iki kez kupada Kızılcabölük, bir kez de Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik heyet seferberlik ilan etti. Ersun Yanal tüm futbolculardan kendilerini hazır tutmalarını istedi. Yanal'ın, "Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi. Ancak önümüzdeki 3 maçı kazanırsak ikinci yarıya moralli gireriz" dediği belirtildi.