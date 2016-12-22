Niasse dünden razı
Bordo-mavililer, 26 yaşındaki Oumar Niasse için Everton’un kapısını yeniden çaldı, 1.5 yıllık kiralama bedeli için 1.2 milyon sterlin önerdi.
KENDİSİ DÜNDEN RAZI
Uzun süren sessizlik sonrası olumlu haberler gelmeye başladı. Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu olarak transfer olan Niasse'nin yolu Trabzonspor'la kesişmek üzere... Ersun Yanal'ın, "Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu istiyorum" çıkışıyla başlayan süreçte yönetimin İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde sonuca oldukça yaklaşıldığı bildirildi. Everton'a son teklif olarak 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.2 milyon sterlin önerildi. Niasse'nin maaşı olan yıllık 1.3 milyon sterlinin de üstlenilmesi teklif edildi. İngiltere'de beklediğini bulamayan Niasse bordo-mavili formayı giymeye hazır.
AYRILMAK İSTİYOR
Akhisar Bld formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya oradan da Ada'ya transfer olan Niasse, Everton'da hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat'ında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibine giden Niasse'yi yeni hocası Koeman kadro dışı bıraktı. Rezerv takımda oynamaya başlayan Niasse devre arası ayrılmak istiyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
- Franco’dan 450 bin euro
Toplam 1
Yorum
44istanbul Her youncudan verim almak veya para kazanmak zor. Zararin neresinden dönersen kardir! En cabuk sekilde Abubakardan da kurtulmamiz lazim. Cok cok masrafli. Paranin 10da birini altyapidan bir yetenege versen, daha verimli olurdu bu takimda. 2 gol saka gibi. Toraman, Sivok, gibi defans oyuncularimiz bile daha cok gol atiyorlardi. Abubakar kalacaksa, orta sahaya Olcayin yerine alinsin, Abubakar cok güclü ve cok calisiyor. Forvet olarak Talisca oynasin, oyuncu gecme teknigi be bitirici özelikleri cok daha iyi. Bence böyle daha verimli olur.
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 6
Yorum
44istanbul Az ücrete oynuyor ise, simdilik iyi bir YEDEK sayilir. Ama kesinlikle bir ALTERNATIF degildir. Fabri fena bir kaleci degil ama orta vadeli cok iyi bir kaleciye ihtiyacimiz var. Orta vadeli yedek olarak genc Utku Yuvakurani kazanmak lazim. Yoksa böyle gencleri almanin anlami yok.
- Niasse dünden razı
Toplam 5
Yorum
Ferhat Gs bunu elinden kacirmamali
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