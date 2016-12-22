Gerekeni yapacağız
Bordo-mavili ekibin teknik patronu Ersun Yanal, kupa maçlarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimiz var. Bu yüzden gruptaki kalan maçlarımızı kazanarak ilk iki arasında yer alacağız. Tüm planlarımız bu doğrultuda" diye konuştu.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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