 Fenerbahçe maçı biletleri satışta – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe maçı biletleri satışta

    Fenerbahçe maçı biletleri satışta

    Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, VIP tribün biletlerinin 100, kapalı tribün biletlerinin 50-70, maraton tribünü biletlerinin 25, kale arkası tribünü biletlerinin ise 10 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

    Trabzonspor ile Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:04
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