 Eto’o heyecanı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Eto’o heyecanı

    Eto’o heyecanı
    Niasse ile ilgilenen bordo-mavililer, Eto'o için de girişimlerini sürdürüyor. Oyuncunun menajeri üzerinden görüşmeler yapan yönetimin, Antalyasporlu yöneticileri büyük oranda ikna ettiği belirtildi. 'un 'nun aldığı yıllık ücretin yarısını vermeyi ve üzerine de oyuncuya bir miktar ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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