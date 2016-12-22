Eto’o heyecanı
Niasse ile ilgilenen bordo-mavililer, Eto'o için de girişimlerini sürdürüyor. Oyuncunun menajeri üzerinden görüşmeler yapan yönetimin, Antalyasporlu yöneticileri büyük oranda ikna ettiği belirtildi. Trabzonspor'un Eto'o'nun aldığı yıllık ücretin yarısını vermeyi ve üzerine de oyuncuya bir miktar ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907. gkhgny1907. sen takımının avrupada kimden 7 yemiş hangi takımdan bir araştırsana sana zahmet.adını çogu kişinin bilmediği takımdan
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 6
Yorum
bjk taraftar ALLAH ım ayırmasın tam bjk mize uygun bir oyuncu :)
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