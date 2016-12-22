 Bize Her Gün Trabzon – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Bize Her Gün Trabzon

    Bize Her Gün Trabzon
    Kulüp, taraftarlarına, kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı. Resmi siteden, "Bizler, yeni yılda her bir gününüz 'Trabzonspor'la dolsun' diye özel bir ajanda hazırladık. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak" denildi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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