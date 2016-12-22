Bize Her Gün Trabzon
Kulüp, taraftarlarına, kulüp tarihine ilişkin bilgi ve fotoğrafların yer aldığı, "Bize Her Gün Trabzon" temalı 2017 yılı ajandası hazırladı. Resmi siteden, "Bizler, yeni yılda her bir gününüz 'Trabzonspor'la dolsun' diye özel bir ajanda hazırladık. Elli yıllık tarih bir ajandaya sığar mı? Sığmaz elbet. Trabzonspor 2017 Ajandası, bordo-mavi destanı her gün yaşamanızı sağlayacak" denildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya tutundu
Toplam 8
Yorum
shaggy :) lan çomar, olucaktı türkçe bilmiyon değil o bilmiyorsun!! sen fenerlisin sanırım hamit josue sabriyi beğeniyorsun.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 yanınada yosi benayunu alında 8-0 ı yadedin :)) ttteeyy allahım ya :))
- Serdar Taşçı seferi
Toplam 4
Yorum
GELSİNNNN Defansa taş gibi transfer çok gerekli
Bize Her Gün Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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