A2’de siftah peşinde
Trabzonspor, Türkiye Kupası H Grubu’nda bugün 3’üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor’u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda oynadığı iki maçtan bir puan çıkarabilen Trabzonspor, bugün 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor karşısında ilk galibiyetini alarak grupta iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. A2 TV'den naklen yayınlanacak maç öncesi bordo-mavililerde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, teknik direktör Ersun Yanal'ın sıkışık fikstür nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Trabzonspor'un kupada Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta forma şansı bulan genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün, Kızılcabölükspor karşısında da sahada olması bekleniyor. Yusuf ve Abdülkadir'in ortaya koyduğu performanstan memnun kalan Ersun Yanal'ın, Kızılcabölükspor karşısında da genç oyunculara görev verebileceği öğrenildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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