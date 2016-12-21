 Trabzonspor'dan Şehmus Özer mesajı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Trabzonspor'dan mesajı

    Trabzonspor'dan Şehmus Özer mesajı

    Trabzonspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı 'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif'in takım kaptanı 'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Özer'in kederli ailesine ve Amed Sportif camiasına başsağlığı temenni ediyoruz." denildi.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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