Trabzonspor'dan Şehmus Özer mesajı
Trabzonspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Özer'in kederli ailesine ve Amed Sportif camiasına başsağlığı temenni ediyoruz." denildi.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:48
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
Yorum
Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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