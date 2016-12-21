Sihirli kelime: Kiralık
Devre arasında 5 transfer yapması gündemde olan Fırtına, bu takviyeler için ayırdığı 10 milyon euro'luk bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.
MESAJ YAYINLANDI
Bordo-mavili yönetimin bonservis bedeli ödeyerek alacağı oyuncular arasında ise 27 yaşındaki Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ilk sırada yer alıyor. Her konuda anlaşmaya varılan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve kendisine de 800 bin euro ücret ödeneceği öğrenildi. Bu arada Arjantinli oyuncunun forma giydiği San Lorenzo kulübünün taraftarları da oyuncu için veda mesajı yayınlayarak Türkiye'de başarı dileklerinde bulundu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:13
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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