 Sahaya iki ayrı kadro ile çıkacak – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Sahaya iki ayrı kadro ile çıkacak

    Sahaya iki ayrı kadro ile çıkacak
    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, kupada ve ligde 7 günde üst üste oynayacakları 3 maç için 2 ayrı kadroyu sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor. 22 ve 29 Aralık'ta kupada Kızılcabölükspor, 26 Aralık'ta da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Yanal'ın kupa ve lig için iki ayrı 11 üzerinde durduğu öğrenildi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:10
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