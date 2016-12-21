Sağ beke Ahmet
Trabzonspor, gündemine Gençlerbirliği’nin sağ beki Ahmet Oğuz’u da aldı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde ‘1 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi olduğu belirtiliyor.
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Bunu öğrenen Trabzonspor cephesi devre arasında, olmazsa sezon sonunda transferi için çaba harcanması yönünde karar alındı. Şimdi Trabzonspor kurmayları, Oğuz'un menajeriyle bağlantıya geçerek, sözleşmesinde özel bir madde olup olmadığını sormaya karar verdi. G.Birliği ile 59 maça çıkıp 1 gol atan 1.76 boyundaki sağ bek, rakip fileleri 1 kez sarstı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
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Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
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Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
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Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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