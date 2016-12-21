 Sağ beke Ahmet – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sağ beke Ahmet

    Sağ beke Ahmet

    , gündemine ’nin sağ beki ’u da aldı. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde ‘1 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi olduğu belirtiliyor.

    Fırtına, transfer gündemine G.Birliği 23 yaşındaki sağ beki Ahmet Oğuz'u da aldı. Sezon başından itibaren başkent ekibinin değişmez ismi olan (14 lig maçında oynadı) Ahmet, yaptığı çıkışla birlikte A Milli Takım aday kadrosuna da davet edildi. Kırmızı-siyahlı oyuncu, bordo-mavili takıma karşı Ankara'da oynanan maçta hem savunmada çok başarılı gözüktü, hem de hücum gücü olarak olumlu işlere imza attı. Henüz genç olmasına karşın öz güveni yüksek olan bu futbolcuyla ilgili bilgi alan Karadeniz ekibinin kurmayları harekete geçti. Kulübü ile 2019'a kadar mukavelesi olan Ahmet'in sözleşmesinde, '1 milyon liraya serbest kalır' şeklinde bir madde olduğu ileri sürüldü.

    HEMEN GELEBİLİR
    Bunu öğrenen Trabzonspor cephesi devre arasında, olmazsa sezon sonunda transferi için çaba harcanması yönünde karar alındı. Şimdi Trabzonspor kurmayları, Oğuz'un menajeriyle bağlantıya geçerek, sözleşmesinde özel bir madde olup olmadığını sormaya karar verdi. G.Birliği ile 59 maça çıkıp 1 gol atan 1.76 boyundaki sağ bek, rakip fileleri 1 kez sarstı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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