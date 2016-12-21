Kulaklarınızı tıkayın
Artan transfer haberleri Trabzonsporlu futbolcuları rahatsız etti. Özellikle gönderilecek oyuncular arasında gösterilen İbanez, Sheidaev, Muhammet Demir ve N'Doye'un teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek bilgi aldığı öğrenildi. Yanal'ın ise futbolculara, "Bu tür haberlere kulaklarınızı tıkayın. Takımla ilgili kararımı henüz vermedim. Şu an önümüzde kazanmamız gereken birçok maç var ve bizim onlara odaklanmamız gerekiyor" dediği öğrenildi.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya tutundu
Toplam 8
Yorum
shaggy :) lan çomar, olucaktı türkçe bilmiyon değil o bilmiyorsun!! sen fenerlisin sanırım hamit josue sabriyi beğeniyorsun.
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 2
Yorum
gkhgny1907 yanınada yosi benayunu alında 8-0 ı yadedin :)) ttteeyy allahım ya :))
- Serdar Taşçı seferi
Toplam 4
Yorum
GELSİNNNN Defansa taş gibi transfer çok gerekli
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