Eto'o için resmi teklif!
Antalyaspor’a kiralama önerisi sunacak olan yönetim forvet sıkıntısını kökünden çözmek ve ikinci yarıya fırtına gibi girmek istiyor.
B PLANI RODALLEGA
35 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği biliniyor. Milli takımında da 118 maçta 56 gol atan Eto'o'nun Akdeniz ekibi ile sözleşmesi 2018 yılında bitiyor. Fırtına bu transferde istediği sonuca ulaşamaması halinde ise Akhisar'ın 31 yaşındaki forveti Rodallega için kesenin ağzını açacak. Bu sezon 14 maçta 4 gol atan Rodallega'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
LİDERLİK YAPAR
Eto'o konusundaki tek endişe 35 yaşında olması... Ancak yöneticiler, oyuncunun üst düzey tecrübesi ve kalitesi ile bu açığı kapatacağını düşünüyor. Eto'o'nun atacağı goller dışında, oyun bilgisi ve lider kişiliğiyle Trabzonspor'u toparlayacağı ön görülüyor. Drogba da G.Saray'a 35 yaşında gelip; 52 maçta 20 gol, 13 asistlik katkı sağlamıştı.
Yunus Emre SEL
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:13
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 6
Yorum
44istanbul Az ücrete oynuyor ise, simdilik iyi bir YEDEK sayilir. Ama kesinlikle bir ALTERNATIF degildir. Fabri fena bir kaleci degil ama orta vadeli cok iyi bir kaleciye ihtiyacimiz var. Orta vadeli yedek olarak genc Utku Yuvakurani kazanmak lazim. Yoksa böyle gencleri almanin anlami yok.
- Niasse dünden razı
Toplam 5
Yorum
Ferhat Gs bunu elinden kacirmamali
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 4
Yorum
Halil54 adam ya kiralık verilmiş ya bonservissiz geçmişinde,28 yaşına kadar 3-5 milyon etmeyen adamın ne işi var bizde,marcelo-rhodolfo ikilisinin yanına,hızlı,solak ve sert deneyimli biri lazım,sol ayak bulamadık 2maç izlediğimiz Domagoj Vida süper olur,Avrupa deneyimi yeter bize gerisi cabası...menajerlerden topçu almıyoruz artık şükür Fikret Orman var!
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