 Ekici ile anlaşma yakın – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ekici ile anlaşma yakın

    Ekici ile anlaşma yakın

    26 yaşındaki orta saha ile fiyat farkının iyice azaldığı, küçük detayların kaldığı belirtildi.

    sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'yi İstanbul takımlarına kaptırmamakta kararlı. Özellikle Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ve yıllık 2 milyon euro'ya yakın bir ücret önerdiği oyuncuyu kadroda tutmak isteyen yönetim, daha önce 1.7 milyon euro önerdiği Ekici ile tekrar masaya oturdu.

    Mehmet'in de bu görüşmede öncekilere oranla daha olumlu yaklaştığı belirtilirken, taraflar ara transfer dönemine kadar tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Başkan Muharrem Usta'nın Ekici'ye, "Sen bu takımın önemli bir değerisin. Yeni kurulan takımımızda çok önemli bir parçasın. Yeni stadımızda önemli başarılara imza atacağız ve sen de bu noktada çok önemli bir rol üstleneceksin" dediği belirtildi. Ekici'nin başkanın bu yaklaşımından memnun olduğu ancak ailesiyle bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

    KALMAK İSTİYOR
    Mehmet Ekici ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç, şunları söyledi: "Mehmet Ekici, bizimle devam etmek istiyor. Biz de yeni oluşumda kendisini takımımızda görmek istiyoruz. Yeni stat ve geleceğe yönelik planlarımız, onu da heyecanlandırıyor."
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici ile anlaşma yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.