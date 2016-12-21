Ekici ile anlaşma yakın
26 yaşındaki orta saha ile fiyat farkının iyice azaldığı, küçük detayların kaldığı belirtildi.
Mehmet'in de bu görüşmede öncekilere oranla daha olumlu yaklaştığı belirtilirken, taraflar ara transfer dönemine kadar tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Başkan Muharrem Usta'nın Ekici'ye, "Sen bu takımın önemli bir değerisin. Yeni kurulan takımımızda çok önemli bir parçasın. Yeni stadımızda önemli başarılara imza atacağız ve sen de bu noktada çok önemli bir rol üstleneceksin" dediği belirtildi. Ekici'nin başkanın bu yaklaşımından memnun olduğu ancak ailesiyle bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.
KALMAK İSTİYOR
Mehmet Ekici ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç, şunları söyledi: "Mehmet Ekici, bizimle devam etmek istiyor. Biz de yeni oluşumda kendisini takımımızda görmek istiyoruz. Yeni stat ve geleceğe yönelik planlarımız, onu da heyecanlandırıyor."
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:54
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Ekici ile anlaşma yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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