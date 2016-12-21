 3 maçı alacağız – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    3 maçı alacağız

    3 maçı alacağız
    Genel sekreter , "Önümüzdeki 3 maçı kazanmak istiyoruz" dedi. Meriç, "Kupada 2 Kızılcabölük ve ligde F.Bahçe maçlarını kazanmamız gerek. Takımımızın motivasyonu iyi. Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Futbolcularımız da iyi durumda" ifadesini kullandı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:59
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