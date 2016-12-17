''Teşekkürler Cumhurbaşkanım''
Başkan Muharrem Usta, A Spor’a konuştu: “Bu muhteşem stat için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız Sayın Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Akif Çağatay Kılıç’a içtenlikle teşekkür ediyoruz”
ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ
Muharrem Usta, merakla beklenen stadın isim hakkı için ise şunları söyledi: "İsim hakkı sürpriz... Son saatler zaten bu konuda. Açılışta stadımızın ismini de açıklayacağız. Kompleksin adı Şenol Güneş Kompleksi oldu… Stadımızın ismini de açılışta açıklayacağız. Artık son 48 saate girdik. Çok büyük bir aksilik olmazsa açılışta stadımızın ismini açıklayacağız."
BİZİM YERİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ
Ses sistemi denemesinde fonda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasına değinen Usta, "Trabzonspor Avrupa'nın takımı. Bu camia her zaman oraları hak etti. 2010-2011'den sonra üzüldüğümüz bir süreç yaşıyoruz ama hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bu süreç kalıcı olmayacak. Sabırla, planlı bir şekilde doğruları yaparak stadımızın fonunda çalan Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Devre arası ile birlikte vitesi biraz daha yükselteceğiz. Seneye daha da yükselteceğiz" dedi.
MEHMET EKİCİ KALACAK
Usta , yapılacak transferlerle ilgili de şunları söyledi: Bu sene istediğimiz sonuçlar elde edemememize rağmen takımın ve hocamızın arkasında durduk, şimdi nokta atış zamanı. Hemfikir olduğumuz isimlerin transferi konusunda bir yolculuk var. İyi transferlerimiz olacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici bizim evladımız, kardeşimiz. Buradan ayrılması onun da içine sinecek bir şey değil. Ekstra bir durum olmazsa onunla da anlaşacağız. O da bunu istiyor zaten."
Yunus Emre SEL
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:05
- "2018'den sonra G.Saray'ı kimse tutamaz"
Toplam 22
Yorum
aslan 150-200 binlik maaşlı hocaya 900 bini biz vermedik kadrodışı cavandaya 1,8 milyon euroyu biz vermedik sakat sigdorsuna sözleşme biz vermedik
- Tolgay’dan itiraf
Toplam 2
Yorum
constantineBjk profesyonel futbolcu böle olur,bi futbolcu demeç vericekse böyle verir,helal olsun sana,zaten bi yere de gitmessin böle oyna daha uzun süre Bjk de oynarsın
- Tolgay’dan itiraf
Toplam 2
Yorum
arsen l. Amaç Tolgay yoluyla BJK yi karıştırmak....Şu anda orta sahanın en formda adamı ya ; ona el atıldı.
''Teşekkürler Cumhurbaşkanım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.