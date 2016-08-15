 Hedef 120 bin forma – Fotomaç – 15 Ağustos 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Hedef 120 bin forma

    Hedef 120 bin forma

    TS Club Sorumlusu , bu sezon hedeflerinin 120 bin forma satarak, 2010-11’deki rekoru (85 bin forma) geçmek olduğunu söyledi.

    Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, bu sezon 120 bin forma satmayı hedeflediklerini söyledi. Aksoy, daha güçlü bir Trabzonspor için forma satışlarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Forma satışları sponsorluk görüşmelerini de önemli derecede etkiliyor" diye konuştu. Kampanyalar yapacağız Kulüp rekorunun, 2010- 11'de satılan 85 bin forma olduğunu hatırlatan Aksoy, "Bizim hedefimiz 120 bin forma satmak. 25-30 Ağustos arası tüm yeni sezon ürünleri mağazalarda yerini alacak. Birçok kampanya yapacağız. İmza günleri olacak. Farklı projeler için çalışıyoruz. Çeşitli indirimler de yapılacak" dedi.

    AHaber CANLI YAYIN

    ATV CANLI YAYIN

    1. 15 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef 120 bin forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.