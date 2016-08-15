Hedef 120 bin forma

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, bu sezon 120 bin forma satmayı hedeflediklerini söyledi. Aksoy, daha güçlü bir Trabzonspor için forma satışlarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Forma satışları sponsorluk görüşmelerini de önemli derecede etkiliyor" diye konuştu. Kampanyalar yapacağız Kulüp rekorunun, 2010- 11'de satılan 85 bin forma olduğunu hatırlatan Aksoy, "Bizim hedefimiz 120 bin forma satmak. 25-30 Ağustos arası tüm yeni sezon ürünleri mağazalarda yerini alacak. Birçok kampanya yapacağız. İmza günleri olacak. Farklı projeler için çalışıyoruz. Çeşitli indirimler de yapılacak" dedi.

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