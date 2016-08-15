Hedef 120 bin forma
TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, bu sezon hedeflerinin 120 bin forma satarak, 2010-11’deki rekoru (85 bin forma) geçmek olduğunu söyledi.
Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, bu sezon 120 bin forma satmayı hedeflediklerini söyledi. Aksoy, daha güçlü bir Trabzonspor için forma satışlarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Forma satışları sponsorluk görüşmelerini de önemli derecede etkiliyor" diye konuştu. Kampanyalar yapacağız Kulüp rekorunun, 2010- 11'de satılan 85 bin forma olduğunu hatırlatan Aksoy, "Bizim hedefimiz 120 bin forma satmak. 25-30 Ağustos arası tüm yeni sezon ürünleri mağazalarda yerini alacak. Birçok kampanya yapacağız. İmza günleri olacak. Farklı projeler için çalışıyoruz. Çeşitli indirimler de yapılacak" dedi.
- 15 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:23
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Sneijder_W Bir daha Muslera hakkında konuşursan ağzına biber sürerim.
- Muslera için Neuer eldiveni
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4yıldız Cenk gönen var sakat eray var sakat
- Türkiye'nin en iyi takımındayım
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bjkli kariyerinde hollanda 2. ve 1. lig sofya elche (ispanya 2. lig) ve paok da oynamis, gs ye hayirli olsun ama fazlada beklenti olmasin bence
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