Büşra Ün'den Galler'de çifte zafer
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Galler'de katıldığı ITF Futures Turnuvası'nda kadınlarda çifte zafer yaşadı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wrexham kentinde düzenlenen turnuvada Büşra, hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu. Eylül ayında Litvanya'da çifte zafer kazandığı turnuvadan bu yana ilk mücadelesini veren dünya eski 30 numarası paralimpik tenisçi, tek set kaybı yaşadığı haftanın tekler finalinde Büyük Britanyalı Fay Dutfield-Horton'ı 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Tekerlekli sandalye tenisinde paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen 23 yaşındaki Büşra, Valerie Fisher (Büyük Britanya) ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ise finalde Büyük Britanyalı Suzanne Edwards-Jessica Webb ikilisiyle karşılaştı. Büşra, partneri Fisher ile korttan 6-2 ve 6-1'lik setlerle galip ayrılarak, çiftlerde de zirveye çıktı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:23
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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