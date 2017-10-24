 Büşra Ün'den Galler'de çifte zafer – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'den Galler'de çifte zafer

    Büşra Ün'den Galler'de çifte zafer

    Paralimpik tenisçi , Galler'de katıldığı ITF Futures Turnuvası'nda kadınlarda çifte zafer yaşadı.

    Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wrexham kentinde düzenlenen turnuvada Büşra, hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu. Eylül ayında Litvanya'da çifte zafer kazandığı turnuvadan bu yana ilk mücadelesini veren dünya eski 30 numarası paralimpik tenisçi, tek set kaybı yaşadığı haftanın tekler finalinde Büyük Britanyalı Fay Dutfield-Horton'ı 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

    Tekerlekli sandalye tenisinde paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen 23 yaşındaki Büşra, Valerie Fisher (Büyük Britanya) ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ise finalde Büyük Britanyalı Suzanne Edwards-Jessica Webb ikilisiyle karşılaştı. Büşra, partneri Fisher ile korttan 6-2 ve 6-1'lik setlerle galip ayrılarak, çiftlerde de zirveye çıktı.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:23
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