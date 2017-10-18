Nadal sakatlandı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, "Şanghay Masters'ın ardından İspanya'daki· doktoruma gittim. İsviçre Salon Tenis Turnuvası'nda yer alamayacağımı üzülerek bildirmek istiyorum. Diz kaslarımda aşırı çekme var ve doktorumun tavsiyesiyle bir süre ara veriyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde İsviçreli Roger Federer'e kaybeden Nadal'ın, 16 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Bu sezon Nadal'a karşı oynadığı 4 maçı da kazanan dünya 2 numarası Federer, sezonun son turnuvaları İsviçre Salon, Paris Masters ve Londra'daki ATP Dünya Turu Finalleri'nde mutlu sona ulaşması halinde sezonu zirvede kapatma şansını yakalayacak.