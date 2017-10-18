Nadal sakatlandı
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle gelecek hafta düzenlenecek İsviçre Salon Tenis Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İspanyol tenisçi, "Şanghay Masters'ın ardından İspanya'daki· doktoruma gittim. İsviçre Salon Tenis Turnuvası'nda yer alamayacağımı üzülerek bildirmek istiyorum. Diz kaslarımda aşırı çekme var ve doktorumun tavsiyesiyle bir süre ara veriyorum." ifadelerini kullandı.
Son olarak Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde İsviçreli Roger Federer'e kaybeden Nadal'ın, 16 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
Bu sezon Nadal'a karşı oynadığı 4 maçı da kazanan dünya 2 numarası Federer, sezonun son turnuvaları İsviçre Salon, Paris Masters ve Londra'daki ATP Dünya Turu Finalleri'nde mutlu sona ulaşması halinde sezonu zirvede kapatma şansını yakalayacak.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:32
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 5
Yorum
alex10 ben de fbliyim bende memnun deilim ama bu antrenman tekniğinden deil kadro yapılandırılmasından kadro baştan yanlış kardeşim.
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 5
Yorum
ÖNDER SİVASSPOR SİKE SURECİNDE RIZA HOCA TAKIMIN BASINDAYDI. DEMEKKİ SİVASSPOR SİKEYLE ALAKASI YOKTUR TRABZONLULAR...DEMEKKİ RIZA HOCAY SEÇTİNİZ
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 47
Yorum
Ts 61 Riza kimya trabzonspor da ne isivar memlekette adammi kalmadi utanin trabzonu yönetenler hami ünal tolunaydan akcaydan vs
Nadal sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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