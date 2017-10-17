 Sharapova ilk turda elendi – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ilk turda elendi

    Sharapova ilk turda elendi

    Rus tenisçi Maria , VTB Kremlin Kupası'nın ilk turunda Slovak Magdalena Rybarikova'ya 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen turnuvanın ilk turunda ile dünya sıralamasının 26. basamağındaki Rybarikova karşı karşıya geldi.

    30 yaşındaki Sharapova, Slovak rakibine 7-6 ve 6-4'lük setler sonunda 2-0 yenilerek, elendi.

    Dünya sıralamasında 57. basamakta bulunan Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez iki gün önce Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:23
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