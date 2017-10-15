Şanghay'da şampiyon Federer
Şanghay Masters Tenis Turnuvası finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı 2-0 yenen İsviçreli Roger Federer, şampiyonluğa ulaştı.
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, dünya klasmanında ilk sırada bulunan Nadal ile ikinci sırada yer alan Federer karşılaştı.
Bir saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 36 yaşındaki Federer, Masters turnuvalarında 27'nci, kariyerinin ise 94'üncü şampiyonluğunu yaşadı.
Öte yandan Federer, bu yıl Nadal'a karşı oynadığı 4. maçı da kazandı. İki tenisçinin oynadığı tüm maçlarda ise Nadal'ın 23-15 üstünlüğü bulunuyor.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:21
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Aykut Kocaman sistem değişikliğine gidiyor
Toplam 5
Yorum
ddedde Yan top, Geriye,Tekrar Geriye,Yana, Geriye Geriye.Top Kaleci Volkana kadar geldiyse sistem oturmuştur demektir.Gerisini rakipler düşünsün :)
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 1
Yorum
bjk advers Cenk İngiliz takımlarının radarındaymış göya tamam gitsinde ne olduğunu kendiside bizde görelim bakalım !
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Beşiktaş'a 17'lik yetenek!
Toplam 3
Yorum
Nirvana U17 de iyi futbolcu yok . Hep torpilliler seçilmiş gibi .
Şanghay'da şampiyon Federer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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