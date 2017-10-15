Şanghay'da şampiyon Federer

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, dünya klasmanında ilk sırada bulunan Nadal ile ikinci sırada yer alan Federer karşılaştı.

Bir saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 36 yaşındaki Federer, Masters turnuvalarında 27'nci, kariyerinin ise 94'üncü şampiyonluğunu yaşadı.

Öte yandan Federer, bu yıl Nadal'a karşı oynadığı 4. maçı da kazandı. İki tenisçinin oynadığı tüm maçlarda ise Nadal'ın 23-15 üstünlüğü bulunuyor.