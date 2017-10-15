Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde Sharapova, dünya klasmanında 102. sırada yer alan Sabalenka'yı 2 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
Dünya sıralamasında 86. basamakta bulunan 30 yaşındaki Sharapova, böylece 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada şampiyonluk yaşadı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:03
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Gözler defansta
Toplam 1
Yorum
ts6106 Stoperde Ugur - Durica ikilisi en iyisi
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Selçuk İnan'dan taraftara mesaj!
Toplam 7
Yorum
*** Sonun da oynaması gerektiği gibi oynadı kimse onda pres yapmasını da beklemiyordu zaten böyle oynadıktan sonra kesinlikle süre almaya başlar
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Fikret Orman'ı çıldırtan pozisyon!
Toplam 17
Yorum
tarafsız adamın boynunu kırmadan kırmızı verilmemeli demi kendini başkan sanan zat
Çin'de şampiyon Sharapova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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