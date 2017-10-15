 Çin'de şampiyon Sharapova – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'de şampiyon

    Çin'de şampiyon Sharapova

    Rus tenisçi Maria , Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    'in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde , dünya klasmanında 102. sırada yer alan Sabalenka'yı 2 saat 5 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

    Dünya sıralamasında 86. basamakta bulunan 30 yaşındaki Sharapova, böylece 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada şampiyonluk yaşadı.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çin'de şampiyon Sharapova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.