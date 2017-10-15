Ayla Aksu Nijerya'da zirvede
Milli teniçi Ayla Aksu, Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Ana Veselinovic ile çiftlerde zafere uzandı.
Sert zeminli kortta gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Ayla ile Veselinovic, set yitirmedikleri haftanın finalinde Conny Perrin-Valeriya Strakhova ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Ayla-Veselinovic çifti, Nijerya'da şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Ayla Aksu, 25 bin dolar seviyesinde 2'nci, toplamda ise 13. çiftler kupasını kaldırdı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:21
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Aykut Kocaman sistem değişikliğine gidiyor
Toplam 5
Yorum
ddedde Yan top, Geriye,Tekrar Geriye,Yana, Geriye Geriye.Top Kaleci Volkana kadar geldiyse sistem oturmuştur demektir.Gerisini rakipler düşünsün :)
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 1
Yorum
bjk advers Cenk İngiliz takımlarının radarındaymış göya tamam gitsinde ne olduğunu kendiside bizde görelim bakalım !
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Beşiktaş'a 17'lik yetenek!
Toplam 3
Yorum
Nirvana U17 de iyi futbolcu yok . Hep torpilliler seçilmiş gibi .
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